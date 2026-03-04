В Костанае в связи с проведением республиканского референдума и празднованием Наурыз мейрамы изменится режим работы городского общественного транспорта.
Так, 15 марта, в день проведения республиканского референдума, для удобства жителей проезд в городских автобусах будет бесплатным с 07:00 до 13:00.
Кроме того, в дни основных праздничных мероприятий 21 и 22 марта работа общественного транспорта будет продлена. Последние автобусы будут отправляться с конечных остановок в 23:00, тогда как обычно они завершают работу в 22:00.
Отмечается, что принятые меры позволят жителям и гостям города удобнее передвигаться по Костанаю, посетить праздничные мероприятия и без проблем добраться домой после их завершения.
