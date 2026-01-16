В Костанай продолжает активно развиваться клуб любителей зимнего плавания. Если около года назад в объединении состояли лишь несколько десятков человек, то сегодня число участников костанайского клуба моржей достигло пятисот.

Одним из основателей клуба является Артур Алпатов. По его словам, двери клуба открыты для всех желающих, при условии отсутствия серьёзных проблем со здоровьем. Новичкам рекомендуют сначала попробовать и прислушаться к собственным ощущениям.

Своим опытом моржевания делятся и участники клуба. Так, Вероника Васильченко начала серьёзно заниматься закаливанием этой зимой. Женщина отмечает, что ощущения после выхода из ледяной воды невозможно сравнить с обычным душем, а изменения в самочувствии она почувствовала уже спустя несколько недель.

Другой участнице клуба — Екатерине Бомбенковой — погружения в холодную воду помогли справиться с депрессивным состоянием, улучшить настроение и общее самочувствие. По её словам, в клубе царит дружелюбная атмосфера, а участники поддерживают друг друга вне зависимости от возраста и опыта.

Моржи признаются: усталость и плохое настроение не становятся поводом пропускать тренировки. Погружения часто проходят в паре или группой, а оптимальным временем пребывания в воде участники называют 30–40 секунд.

За год клубу удалось обустроить собственную площадку на городском пляже. Здесь действует расписание, постоянно присутствуют основатели, которые контролируют процесс погружения. Участники могут переодеться, согреться, выпить горячего чая и пообщаться.

Одна из основательниц клуба — Наталья Бойцова, квалифицированный тренер с 18-летним стажем. Она объясняет новичкам правила безопасного моржевания и подчёркивает, что регулярные погружения способствуют общему оздоровлению организма.

Даже в тёплое время года клуб не прекращает свою деятельность: летом участники собираются ранним утром на реке Тобол, а также проводят бесплатные тренировки в Триатлон-парке для всех жителей Костаная.

