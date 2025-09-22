Жительница Костаная обратила внимание на появляющиеся в городе автоматы с игрушками или автоматы-хватайки. Они пользуются спросом у детей, подростков, студентов. Игроки окружают автоматы, закидывают деньги и стоят там часами в попытке вытащить приз.

Внести нужно 200 тенге. Звуки, яркие игрушки завлекают детей. Жительница Костаная говорит, что постоянно видит плачущих детей, которым не удалось вытащить приз.

«Хотела бы обратить внимание на игровые автоматы по улице Аль-Фараби. Их поставили два по разные стороны. У меня вопрос? Киоск с хорошим хлебом очень помешал, игровые автоматы можно. Дети плачут, когда не вытащат игрушку. Это акимату нравится. Кто-то стольники собирает, а кто-то рыдает»,- пишет подписчица.

В нашем инстаграм аккаунте под этим постом читатели оставляют комментарии и мнения разделились. Один считают, что это начинающая лудомания, другие пишут, что это безобидная игра.

(Прим. пунктуация и орфография сохранены)

«Я ничего плохого не вижу в этих аппаратах, у меня 3 детей и полно уже этих игрушек, не вытащили -ну и ладно) всё одекватно! Каждый сам решает сколько он готов потратить и это осознанный риск) Мне нравятся эмоции детей и не только своих каторые вытащат игрушку ,тем более там за 1000-1500 можно вытащить 2-3 шт. Что в магазине каждый ребенок «выклянчивает сок, киндер, то на то и выходит)».

«Главное «Село лесное» убрали с центра где всегда свежее молоко, кефир и т.д. , а пивнушки как грибы после дождя на каждом шагу особенно возле школы -лицей #1 и эти игровые автоматы понаставили. Что в городе происходит?».

«С детства приучают к лудомании, браво».

«Если вы не можете объяснить ребёнку, что бы не играл, не плакал, то это ваши проблемы».

«Я тоже против. Пусть ликвидируют по всему городу. На детях уже зарабатывают. Почему разрешена такая деятельность»

