3 марта 2026 года в Костанае планируется проведение работ по устранению порыва на подземной внутриквартальной тепловой сети диаметром 219 миллиметров. Повреждение выявлено по адресу: улица 1 Мая, 151.

В зону временного ограничения теплоснабжения попадут пять многоквартирных жилых домов:

— улица Летунова, 95 и 111;

— улица Шаяхметова, 110, 117А и 119А.

Кроме того, ограничение коснётся ряда социальных объектов: Костанайской областной больницы, поликлиники №1, Костанайского перинатального центра, патологоанатомического бюро, Костанайского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Казахского драматического театра, а также Педагогического университета имени У. Султангазина.

Работы по устранению повреждения и восстановлению теплоснабжения планируется провести 3 марта с 9:00 до 20:00.

Жителей и руководителей организаций просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

