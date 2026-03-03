3 марта 2026 года в Костанае планируется проведение работ по устранению порыва на подземной внутриквартальной тепловой сети диаметром 219 миллиметров. Повреждение выявлено по адресу: улица 1 Мая, 151.
В зону временного ограничения теплоснабжения попадут пять многоквартирных жилых домов:
— улица Летунова, 95 и 111;
— улица Шаяхметова, 110, 117А и 119А.
Кроме того, ограничение коснётся ряда социальных объектов: Костанайской областной больницы, поликлиники №1, Костанайского перинатального центра, патологоанатомического бюро, Костанайского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Казахского драматического театра, а также Педагогического университета имени У. Султангазина.
Работы по устранению повреждения и восстановлению теплоснабжения планируется провести 3 марта с 9:00 до 20:00.
Жителей и руководителей организаций просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
