В Костанае на маму двоих детей мошенники повесили крупный кредит

Костанайцев продолжают обманывать мошенники. Мама двоих детей Елена Замковая попалась на их уловки и оформила онлайн-кредит.

В конце марта этого года ей позвонили и сказали, что на ее имя оформлен кредит, и чтобы избежать сложностей, ей нужно провести определенные действия.

«Они сказали, будем страховать карту. Вам нужно будет скачать приложение. Приложение было Форте-банка, я его скачала, была суета дома, я нахожусь в декрете уже 15 месяцев и чтобы решить проблему, я быстро, быстро это делала, чтобы никуда не ехать. Они говорят, мы сейчас все с вами решим быстро, быстро все заблокируем», — рассказывает Елена Замковая.

Как итог этого часового телефонного разговора — оформленный онлайн-кредит на сумму с процентами больше 5 млн тенге. Теперь женщина должна ежемесячно выплачивать больше 80 тыс. тенге. При этом, как отмечают юристы, если вас таким образом обманули мошенники, банк ничего вам не вернет. Поможет только заявление в полицию и заведение уголовного дела.

«Если отказываются брать, принимать у вас заявление, вы можете обратиться в органы прокуратуры, написать жалобу. Но вообще любой участковый, следователь обязан у вас принять заявление по факту мошенничества. Далее проводится досудебное расследование, где выявляется круг лиц, как был оформлен кредит, на какие счета были переведены ваши денежные средства», — объясняет адвокат Мария Солдаткина.

В практике Марии Солдаткиной уже были дела, связанные с онлайн- кредитами. По некоторым даже с положительными решениями и все потому, что удалось отследить счета, на которые перешли полученные с помощью мошенников деньги. Это оказались казахстанцы, которые перепродали свои банковские счета третьим лицам.

«Как правило в своих допросах в качестве свидетелей, они поясняют, что им предложи в социальных сетях продать свои номера счетов, которые они продали за энное количество средств от 400 до 300 тыс. тенге им обещали, что никакие действия с их счетами не будут проводиться, но по факту через их счета, мошенники прогоняют денежные средства», — рассказывает Мария Солдаткина.

Здесь суммы взыскивались с людей, как «необоснованное обогащение». Но если счета, куда уходят деньги, числятся в другие странах, все намного осложняется. А признать сделку недействительной в суде практически невозможно, так как сейчас при оформлении кредита требуется верификация лица берущего кредит и здесь не учитывается был ли человек под действием мошенников или нет. Елена Замковая тоже провела верификацию личности. Женщина написала заявление в банк, полицию и прокуратуру. Она надеется, что ей помогут решить проблему

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