Погода позволила запустить подготовку к праздникам

В Костанае приступили к обустройству зимней инфраструктуры для отдыха горожан. Если ещё пару недель назад аким города отмечал, что ледяные горки под вопросом из-за отсутствия снега, то теперь погода внесла свои коррективы: декабрь порадовал костанайцев морозами и снежными осадками. На площади перед акиматом области уже возводят ледяные конструкции и новогодние скульптуры.

Пять ледяных горок в разных районах города

По словам советника акима Костаная Романа Гольштейна, в городе установят пять ледяных горок.

Две из них появятся на центральной площади перед областным акиматом, ещё три разместят в микрорайонах Аэропорт, Кунай и на площади перед «Жастар Сарайы». Горки будут доступны для детей и взрослых в свободном режиме.

Ледяные фигуры, лабиринт и световые конструкции

В центре города традиционно установят ледяные фигуры — Деда Мороза, Снегурочку и символ наступающего года. Высота скульптур составит от полутора до двух метров, все они будут оснащены декоративной подсветкой. Для малышей подготовят небольшой снежно-ледовый лабиринт, а площадь украсят световой конструкцией с цифрами нового года. Часть объектов уже смонтирована, остальные планируют завершить в ближайшие дни.

Бесплатные катки для активного отдыха

Кроме того, в Костанае появятся два бесплатных ледовых катка с ограждением. Один из них зальют в микрорайоне Юбилейный возле «Жастар Сарайы», второй — на бульваре «Жастар» в районе КСК. Каждый желающий сможет прийти со своими коньками, покататься и провести время на свежем воздухе.

Пять новогодних ёлок и бюджет оформления города

В этот же день в Костанае зажгутся сразу пять новогодних ёлок. 11-метровые ели установлены на бульваре «Жастар» в районе КСК, в парке «Керуен» микрорайона Аэропорт и в Кунае. У «Жастар Сарайы» в Юбилейном стоит 22-метровая ёлка, а главная, 23-метровая, традиционно размещена на центральной площади.

В этом году на новогоднее оформление города, как и в прошлом, выделено около 80 млн тенге.

