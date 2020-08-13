В Костанае незнакомец приставал к девочке. Полиция разыскивает мужчину

В WhatsApp костанайцы распространяют сообщение с фотографией. Людей просят соблюдать бдительность. Как сказано в сообщении, костанаец с супругой заметил, как незнакомый мужчина подошел к девочке и стал с ней разговаривать.

«Это было в самом центре города, заметили мужчину, разговаривающего с девочкой, на вид около 13 лет. С виду ситуация обычная, но жене показался он странным очень. Мы остановились рядом и услышали, как он называет ее красивой и просит поцеловать его. Я сразу подошёл к ним и спросил знает ли она его, на что она ответила, что нет. Взял ее под локоть и увёл, а мужика послал куда по дальше. Мы сказали этой девочке, что в такой ситуации нужно кричать, бежать, чтобы тебя заметили. Мало ли, что могло произойти. Может кто-то был в такой же ситуации с этим мужчиной. Будьте бдительны»,- написал читатель.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что в настоящее время ориентирован весь личный состав на поиски данного мужчины.

«Данный факт зарегистрирован. Полиция принимает меры к установлению личности данного мужчины и выяснению всех обстоятельств указанного происшествия. Ориентировки разосланы нарядам полиции. В то же время обращаемся к жителям областного центра, если вы стали свидетелями таких фактов, просим немедленно сообщить на 102»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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