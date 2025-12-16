ГКП «Костанай-су» вернулось к прежнему порядку начисления платы за водоснабжение – дифференцированный тариф больше не применяется. С 1 сентября этот механизм официально отменён.

Ранее, с 1 января 2025 года, в городе действовал принцип: «чем больше потребляешь – тем больше платишь».

Как работал дифференцированный тариф

Дифтариф учитывал:

объём потреблённой воды;

количество людей, фактически проживающих и зарегистрированных в квартире или доме.

В зависимости от объёма потребления применялись разные ставки: базовый уровень и повышенный – при перерасходе.

Мнение «Костанай-су»: выгоды для потребителей не было

По словам директора ГКП «Костанай-су» Казбека Шалабаева, для жителей такой подход ощутимых плюсов не принёс.

Он пояснил, что один потребитель берёт, к примеру, 5 кубов и платит за эти 5 кубов, а другой расходует больше – в том числе из-за наличия бассейна или других нужд – и оплачивает уже повышенный объём.

При этом аргумент о влиянии дифтарифа на инфляцию, по его мнению, несостоятелен: заметного эффекта на общий уровень цен он не оказывал. Шалабаев также подчеркнул, что решение об отмене тарифа принято на уровне законодательства, а не по инициативе самого предприятия.

Что дали дополнительные доходы

За период действия дифференцированного тарифа предприятие, по словам руководителя, заработало около 200 млн тенге. Эти средства уже направлены на развитие «Костанай-су» и ремонт сетей водоснабжения в городе.

