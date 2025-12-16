ГКП «Костанай-су» вернулось к прежнему порядку начисления платы за водоснабжение – дифференцированный тариф больше не применяется. С 1 сентября этот механизм официально отменён.
Ранее, с 1 января 2025 года, в городе действовал принцип: «чем больше потребляешь – тем больше платишь».
Как работал дифференцированный тариф
Дифтариф учитывал:
- объём потреблённой воды;
- количество людей, фактически проживающих и зарегистрированных в квартире или доме.
В зависимости от объёма потребления применялись разные ставки: базовый уровень и повышенный – при перерасходе.
Мнение «Костанай-су»: выгоды для потребителей не было
По словам директора ГКП «Костанай-су» Казбека Шалабаева, для жителей такой подход ощутимых плюсов не принёс.
Он пояснил, что один потребитель берёт, к примеру, 5 кубов и платит за эти 5 кубов, а другой расходует больше – в том числе из-за наличия бассейна или других нужд – и оплачивает уже повышенный объём.
При этом аргумент о влиянии дифтарифа на инфляцию, по его мнению, несостоятелен: заметного эффекта на общий уровень цен он не оказывал. Шалабаев также подчеркнул, что решение об отмене тарифа принято на уровне законодательства, а не по инициативе самого предприятия.
Что дали дополнительные доходы
За период действия дифференцированного тарифа предприятие, по словам руководителя, заработало около 200 млн тенге. Эти средства уже направлены на развитие «Костанай-су» и ремонт сетей водоснабжения в городе.
