В Костанае отменили традиционный забег ко Дню Победы

В Костанае в этом году не состоится традиционный забег, приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
Почему отменили забег
По словам главы города, ежегодное спортивное мероприятие требует масштабного перекрытия улиц, что создает неудобства для жителей и движения транспорта.
Именно это стало основной причиной отмены забега в текущем году.
Остальные мероприятия пройдут
При этом основные события, посвященные 9 мая, в Костанае сохраняются. Праздничные мероприятия пройдут в традиционном формате на городских площадках.
Ветеранам по 5 миллионов: как Костанай готовится к 9 мая
Избили и остались на свободе: в Костанайской области ужесточили приговор
