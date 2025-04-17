Трещины в стенах. В Костанае есть дом, которому в этом году исполнится 67 лет. И находится он в центральной части города. Жильцы этой двухэтажки негодуют, поскольку сейчас их жилье в не самом лучшем состоянии. В областном центре есть пять домов, которые имеют статус «аварийный», хотя их построили даже позже.

Владимир Харченко в доме под номером 141/6 по проспекту Аль-Фараби живет уже 10 лет. Расположение двухэтажки мужчине нравится, как и инфраструктура вокруг. От сюда отмечает костанаец, ходит любой маршрутный автобус. Однако, дом этот довольно старый. Его возвели в 1958 году. Кроме того, жильцы рассказали, что серьезного ремонта здесь давно не было, что и объясняет внешний вид здания.

«Проблема — вид неприглядный, аварийная крыша, фундамент. Своими силами у нас не получается делать, здесь одинокие матери живут, пенсионеры. Хотели бы внешний вид города, облик, как бы все таки проспект Аль-Фараби. Ходили в ЖКХ, в жилищный комитет, во всякие вот эти организации, конкретного вопроса не получали», — сообщает Владимир Харченко.

Владимир и его соседи рассказывают, что во время дождей часто бывает, что влага попадает в квартиры жильцов второго этажа, а когда идет активное снеготаяние, например, как в прошлом году, вода проходит через фундамент и те, кто живет на первом, страдают от сырости.

Жильцы дома узнали о такой программе, как реновация жилищного фонда на 2022-2025 годы. Этот проект был создан для ремонта ветхих домов, чтобы количество аварийного жилья уменьшалось. В интернет ресурсах, а если быть точнее, то на сайте Әділет есть даже план этой программы по областному центру.

«Данная программа была утверждена в 2019 году, но на сегодняшний день утратила законную силу. На сегодняшний день есть программа «Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства», по ней наша подведомственная организация ТОО ЖКХ-ремонт проводит ремонт инженерных систем, фасада, кровли», — сообщил заведующий сектором отдела жилотношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров.

Товарищество производит работы на возвратной основе, то есть жильцы могут оплачивать ремонт в рассрочку. Но, например, нашим героям сделать это сложно, поскольку у них в доме всего восемь квартир. Специалист отметил, что можно признать дом аварийным, после чего жильцы смогут претендовать на арендное жилье. Напомним, с прошлого года такие квартиры можно приватизировать. После получения домом статуса «аварийный» все жильцы становятся в специальную очередь.

«Отделом закупается жилище именно для этой категории людей. Жилище закупается по квадратуре соответствующей составу семьи. На одного человека положено не менее 15 не более 18 м2 полезной площади», — отметил Азамат Кузбагаров.

На сегодня в Костанае есть пять домов, которые официально признаны аварийными. Они расположены по улицам Садовая, Кубеева и Геологическая. Азамат Кузбагаров отметил, что для получения такого статуса нужна специальная оценка, которая подтвердит, что несущая конструкция дома утратила свои свойства и жилье небезопасно. Кстати, некоторые жильцы этих домов уже получили новые квадратные метры.

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