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В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей

Сегодня в одном из многоэтажных жилых домов города Костаная произошло загорание балкона и квартиры на 2 этаже, сообщает пресс-служба ДЧС области.

В результате пожара огонь охватил балконы выше расположенных квартир на третьем и четвертом этажах. 

Силами спасателей ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуированы 8 человек, в том числе 3 детей. 

Жертв и пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств случившегося назначено пожарно-техническое исследование. 

МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности! 

В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112!

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