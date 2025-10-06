 Ya Metrika Fast
USD 547.57 EUR 642.63 RUB 6.68

В Костанае продан HAVAL Jolion из первой партии казахстанского производства

— Сегодня, 09:54
Изображение для новости: В Костанае продан HAVAL Jolion из первой партии казахстанского производства

В Костанайской области официальным дилером HAVAL «Автодом Костанай» был продан Haval Jolion из первой партии автомобилей, собранных на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ). Автомобиль в голубом цвете стал одной из первых машин отечественной сборки, поступивших к клиентам в регионе.

Изображение 5 для В Костанае продан HAVAL Jolion из первой партии казахстанского производства

Недавно начал работу мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), где стартовало производство автомобилей HAVAL. В связи с этим дистрибьютор объявил о снижении цен на весь модельный ряд. Теперь Jolion можно приобрести от 9,69 млн ₸, M6 – от 8,89 млн ₸, H6 – от 12,39 млн ₸, H5 – от 16,59 млн ₸, а H9 – от 22,89 млн ₸.

На все автомобили распространяется гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега. Кроме того, действуют кредитные программы совместно с Halyk Bank и ForteBank: минимальные ежемесячные платежи начинаются от 72 тыс. ₸.

Изображение 6 для В Костанае продан HAVAL Jolion из первой партии казахстанского производства

Подробности о новых ценах и условиях покупки можно узнать в дилерском центре HAVAL «Автодом Костанай» по адресу: ул. Дощанова, 55, телефон: 917-719.

Партнёрский материал


Изображение 12 для "Гонщик" врезался в магазин в Костанае

"Гонщик" врезался в магазин в Костанае

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Абая с участием автомобиля Mercedes, полицейскими собран необходимый...
Сегодня, 09:12



Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.