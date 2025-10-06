В Костанайской области официальным дилером HAVAL «Автодом Костанай» был продан Haval Jolion из первой партии автомобилей, собранных на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ). Автомобиль в голубом цвете стал одной из первых машин отечественной сборки, поступивших к клиентам в регионе.
Недавно начал работу мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), где стартовало производство автомобилей HAVAL. В связи с этим дистрибьютор объявил о снижении цен на весь модельный ряд. Теперь Jolion можно приобрести от 9,69 млн ₸, M6 – от 8,89 млн ₸, H6 – от 12,39 млн ₸, H5 – от 16,59 млн ₸, а H9 – от 22,89 млн ₸.
На все автомобили распространяется гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега. Кроме того, действуют кредитные программы совместно с Halyk Bank и ForteBank: минимальные ежемесячные платежи начинаются от 72 тыс. ₸.
Подробности о новых ценах и условиях покупки можно узнать в дилерском центре HAVAL «Автодом Костанай» по адресу: ул. Дощанова, 55, телефон: 917-719.
