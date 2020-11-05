В Костанае пройдет единый день приема граждан акимом области

В соответствии с поручением Администрации Президента Республики Казахстан о продвижении Концепции «Слышащего государства» 27 ноября состоится «Единый день приема граждан» акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.
Согласно Регламенту личного приема физических и представителей юридических лиц запись на прием осуществляется сотрудниками, ответственными за организацию приема, на основании заявлений установленной формы, поступающих в электронном виде с Портала Электронного Правительства «egov.kz», а также письменных обращений по почте и нарочно.
Прием заявлений осуществляется в период с 5 по 16 ноября 2020 года.
Консультацию по записи на прием можно получить по телефону 575-084.
Образец заявления на казахском языке можно скачать здесь, на русском языке — здесь.
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