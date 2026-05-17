В Костанае с 18 мая начнутся массовые отключения электроэнергии

В Костанае с 18 мая стартуют плановые ремонтные работы на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. В связи с этим в нескольких районах города временно отключат электроэнергию. Об этом сообщили в ТОО «ЭПК-forfait».
Отключения затронут частный сектор, спальные районы, предприятия, магазины, кафе и светофоры.
Так, с 18 по 22 мая с 10:00 до 18:00 без света останутся жители улиц Дощанова, Бородина, Шаяхметова, Журавлевой и Летунова. В эти дни будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи.
Также с 18 по 22 мая с 09:00 до 18:00 отключения запланированы в районе улиц Алтынсарина, Шипина, Касымканова, Рабочей и Пролетарской. Под ограничения попадут магазины, СТО, старая церковь и светофор на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Алтынсарина.
19 мая работы пройдут в районах улиц Гагарина, Лесная, Карбышева, Сибирская, Рудненская и других. Без электроэнергии временно останутся несколько магазинов, ресторан, предприятия и светофор на пересечении улиц Карбышева и Гагарина.
Кроме того, 19 мая отключения затронут предприятия промзоны, в том числе ТОО, ИП, кафе и автозаправочную станцию.
С 19 по 22 мая электричество также будут отключать в районе улиц Тепличная, Гольдаде и Геологическая.
Дополнительно 20 мая с 10:00 до 17:00 ремонтные работы на воздушных линиях пройдут на ТП-502. Под отключение попадут ТОО «Тектоника», гостиница «Остров», магазин «Мостик», насосная «Костанай-Су №2», а также жители улицы Доненбаевой.
21 мая с 10:00 до 17:00 работы запланированы на ТП-19. Без электроэнергии временно останутся магазин «Анара», ТОО «Весна М» и часть домов по улице Дощанова.
20, 21 и 22 мая ремонтные работы также проведут на отдельных трансформаторных подстанциях. Под отключения попадут общежитие по проспекту Абая, ряд магазинов и предприятий города.
В компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
С Днем рождения поздравляют Президента Казахстана
Автовладельцы удивились суммам налога: в чем причина
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.