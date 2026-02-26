Февральский воздух в этот день был по-зимнему бодрым, но в Family Park царило настоящее тепло. Здесь GWM и Haval Kostanay устроили для горожан Масленицу — с самоварами, блинами, детским смехом и уверенным звуком моторов.

В центре площадки расположилась уютная зона с горячими самоварами и блинами. Пар поднимался вверх густыми клубами, чай разливали почти без остановки, а румяные блины исчезали с тарелок быстрее, чем их успевали подносить. Люди подходили целыми семьями: родители грели руки о стаканы с чаем, дети терпеливо ждали свою порцию с вареньем или сгущёнкой. От самоваров тянуло таким теплом, что рядом хотелось задержаться подольше — даже просто ради атмосферы.

Праздник получился по-настоящему семейным. Многие гости пришли с детьми — в ярких комбинезонах, с санками, с воздушными шарами. Ребята участвовали в конкурсах, смеялись, бегали по площадке, пробовали себя в традиционных масленичных забавах. Взрослые поддерживали, снимали на телефоны и сами не отказывались от участия.

А совсем рядом чувствовалась другая энергия — современная и динамичная. На площадке работала зона тест-драйва от GWM и Haval Kostanay. Открывались двери автомобилей, щёлкали ремни безопасности, и через мгновение по парку разносился мягкий, уверенный звук заведённого двигателя. Машины одна за другой отправлялись на маршрут, а возвращались уже с обсуждениями и живыми эмоциями.

За день было зарегистрировано 64 тест-драйва — интерес к автомобилям оказался действительно высоким. Гости делились впечатлениями, задавали вопросы специалистам, присматривались к деталям салона и возможностям моделей.

Всего праздник собрал 167 гостей. Кто-то пришёл ради традиций и блинов, кто-то — ради автомобилей, а многие просто хотели провести выходной вместе с семьёй. И у всех, кажется, получилось.

Финальным аккордом стало сжигание чучела — символа прощания с зимой. Пламя вспыхнуло ярко, дети притихли, взрослые улыбались. В этот момент особенно чувствовалось: весна уже близко.

Для GWM и Haval Kostanay такие события — это не только знакомство с брендом, но и живое общение с городом, возможность быть рядом и создавать тёплые воспоминания. И в этот день в Family Park их точно стало больше.

