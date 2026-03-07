USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Костанае снесли двухэтажный жилой дом

— Сегодня, 10:25
Изображение для новости: В Костанае снесли двухэтажный жилой дом

alau.kz

В Костанае снесли двухэтажный жилой дом, расположенный на улице Павлова. Здание находилось почти напротив магазина «Океан».

По словам очевидцев, дом был полностью демонтирован. Ранее в здании располагались жилые квартиры, однако теперь на месте строения осталась пустая площадка.

Пока официальной информации о том, что именно планируется построить на этом участке, нет. Жители района интересуются, какое строительство может появиться на месте снесённого дома.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.