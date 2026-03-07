ВИЧ в Казахстане: где зарегистрировано больше всего случаев
В Костанае снесли двухэтажный жилой дом, расположенный на улице Павлова. Здание находилось почти напротив магазина «Океан».
По словам очевидцев, дом был полностью демонтирован. Ранее в здании располагались жилые квартиры, однако теперь на месте строения осталась пустая площадка.
Пока официальной информации о том, что именно планируется построить на этом участке, нет. Жители района интересуются, какое строительство может появиться на месте снесённого дома.
