В Костанае снесли двухэтажный жилой дом, расположенный на улице Павлова. Здание находилось почти напротив магазина «Океан».

По словам очевидцев, дом был полностью демонтирован. Ранее в здании располагались жилые квартиры, однако теперь на месте строения осталась пустая площадка.

Пока официальной информации о том, что именно планируется построить на этом участке, нет. Жители района интересуются, какое строительство может появиться на месте снесённого дома.

