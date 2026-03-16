Проблему содержания большого количества животных в частном секторе обсудили на совещании в городском акимате. Об этом сообщила координатор программы ОСВВ Ольга Соловьева.

Риск появления десятков безнадзорных собак

По словам Ольги Соловьевой, особую группу риска составляют одиноко проживающие пенсионеры, которые содержат большое количество собак.

«У нас есть около пяти пенсионеров, у которых насчитывается более 40 собак в частном секторе. Большинство из них не чипируют и не стерилизуют своих животных. Люди одиноки, и если с ними что-то случится — например, они попадут в больницу или их не станет — мы одновременно получим более 40 животных на улице», — отметила она.

По ее словам, такая ситуация может привести к серьезным последствиям для конкретного района города.

Необходима профилактическая работа

Ольга Соловьева подчеркнула, что важно усиливать профилактическую социальную работу и взаимодействие различных служб, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Она также отметила, что основная причина появления безнадзорных животных — отсутствие регистрации домашних собак и ответственность их владельцев.

«Мы можем бесконечно изучать последствия появления животных на улицах, но причина — это люди и отсутствие регистрации животных», — подчеркнула координатор программы ОСВВ.

