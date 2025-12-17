Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки С., обвиняемой в мошенничестве, совершённом неоднократно с использованием информационных систем.

Как установлено судом, с ноября 2024 года по март 2025 года подсудимая работала учителем в одной из школ Костанайской области и одновременно занимала должность председателя профсоюзной организации. Пользуясь служебным положением и доступом к персональным данным коллег, она разработала схему хищения денежных средств микрофинансовых организаций.

Ложная «помощь от профсоюза»

Под предлогом оформления материальной помощи от профсоюза и других вымышленных выплат С. вводила сотрудников школы в заблуждение. Она убеждала их пройти онлайн-видео-верификацию в микрофинансовых организациях, представляя эту процедуру как условие получения профсоюзной поддержки.

Учителя, не подозревая о противоправных действиях, соглашались и считали, что оформляют помощь, а не кредиты.

Деньги шли на счёт мошенницы

Одобренные онлайн-займы перечислялись на банковский счёт подсудимой. Небольшую часть полученных средств она передавала коллегам под видом материальной помощи, остальными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Общий материальный ущерб, причинённый микрофинансовым организациям, превысил 3,6 млн тенге.

Позиция сторон в суде

В судебных прениях государственный обвинитель попросил назначить С. наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности председателя профсоюзной организации сроком на 5 лет.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Представители потерпевших гражданских истцов оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда.

Какое наказание назначил суд

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и частичное возмещение материального ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил С. к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь период, а также лишил её права занимать должности председателя правления профсоюза сроком на 5 лет.

Амнистия и итоговый срок

На основании Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» срок наказания был сокращён на одну пятую. В итоге к отбытию назначено 2 года 9 месяцев 18 дней ограничения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.

