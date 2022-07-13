В Костанае вместо двух колледжей будет один

Преподаватели обеспокоены сложившейся ситуацией. И считают, что реорганизация может повлечь за собой сокращение кадров. При этом в управлении образования отмечают, что слияние двух учебных заведений поможет решить их финансово-хозяйственные вопросы, а преподавателей останутся на местах.

Евгений Холин уже 8 лет трудится в колледже бытсервиса мастером производственного обучения. 30 июня ему и его коллегам сообщили новость о том, что колледж реорганизовывают. Преподаватель рассказывает, что сразу возникли два главных вопроса: «Что будет дальше?», и «Не придется ли к новому учебному году искать новое место работы?» По словам Евгения Холина, единственное, о чём их проинформировали, что их колледж объединят с другим. И ничего больше.

«Та ситуация, которая сейчас происходит с реорганизацией колледжей, она нас очень волнует. Специальности уникальные у нас, и коллектив обескуражен. Начиная с административно-управленческого персонала, заканчивая студентами сложная атмосфера. Весь процесс тонкий, и вот эти колебания пагубно влияют»,- говорит мастер производственного обучения Костанайского колледжа бытсервиса Евгений Холин.

Евгений Холин рассказывает, его специальность довольно узконаправленная, и если вдруг после реорганизации его сократят, то найти работу ему будет не просто. По его мнению, слияние колледжей повлияет на качество обучения студентов не в лучшую сторону. Обеспокоена этим и преподаватель Кульшат Кужахметова, она тоже уже не первый год работает в колледже. И считает, что вопросы реорганизации не должны решаться так быстро.

«Реорганизация в сфере образования всегда имеют сложные последствия. В первую очередь тех, кто менее защищен, рождаются естественно сокращения. Даже если их и устроят это же целые судьбы людей, их педагогическая деятельность, которая разрывается. Я думаю, что это очень сложно. Слияние двух колледжей — это не даст эффективного образования по крайней мере на ближайшие лет 5 это точно»,- говорит преподаватель Костанайского колледжа бытсервиса Кульшат Кужахметова.

Возмущены всем происходящим не только преподаватели, но и родители. Они переживают, что из-за реорганизации в колледже сократят каких-то преподавателей.

«Мы этого категорически не приемлим. Нам в этом году заканчивать третий курс и нужно выбирать и принимать решение, куда идти дальше, хотелось бы пойти дальше. И было бы очень удобно, если бы дети остались здесь при колледже именно с нашим преподавателем.»,- говорит мама одного из студентов Елена Гусейнова.

«Мы против этого. Мы поступали в этот колледж для того, чтобы учиться и чувствовать себя хорошо, комфортно. Не хотелось бы, чтобы мы пришли и сказали подвиньтесь. Это не дело»,- добавляет еще одна родительница Татьяна Сатчава.

В управлении образования подтвердили информацию о том, что колледжи бытсервиса и сферы обслуживания объединят. В ведомстве отметили, что эти учебные заведения готовят специалистов сферы оказания услуг. А вот студентов в них немного, в одном 500, а во втором 600. Поэтому, отмечает заместитель руководителя управления образования, «выживать» в одиночку им не просто, а вместе будет легче. При этом все останутся в своих зданиях.

«Рационально их объединить, чтобы они могли решать свои финансово -хозяйственные вопросы. С этой целью и происходит слияние этих двух колледжей.Фактически это не коснется педагогического состава. Мастеров производственного обучения. Все будет зависеть от набора. По крайней мере сейчас колледжи пользуются спросом. Если и будет сокращение, то будет касаться только административно-хозяйственного персонала»,- говорит заместитель руководителя управления образования Айман Ибраева.

После слияния объединённое учебное заведение будет называться Костанайский колледж сферы обслуживания. Кто будет им руководить, пока неизвестно, как и то, где будет располагаться администрация.

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