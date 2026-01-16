В Костанай вынесен приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Уголовное дело рассмотрено Костанайский городской суд №2.

Согласно материалам суда, в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, принадлежащим ТОО «Тазалык-2012», при движении задним ходом во дворе дома на улице Садовой совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у мужчины малолетнего ребёнка, а также добровольное возмещение потерпевшим имущественного и морального вреда.

С учётом личности подсудимого ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, он лишён права управления транспортными средствами сроком на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.