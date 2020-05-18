В Костанае заработали дежурные группы в детских садах

Из 2500 детей в дежурные группы костанайских детских садов отправились сегодня всего 900 ребят. В среднем детские сады приняли до 50 малышей, но где-то эта цифра достигала всего 4 детей в одном учреждении, передает alau.kz

Детские сады Костаная открыли дежурные группы для малышей. Представители отдела образования рассказали, что именно представляют собой такие группы, и как организована их работа.

«Дежурная группа подразумевает под собой наличие не более 15 детей. Поэтому рекомендовано директорам детских садов принимать детей, чьи родители работают и не имеют возможности в данный момент оставить ребенка дома,»- рассказала Галина Попова, руководитель сектора отдела образования акимата города Костанай.

Таких детей в Костанае сегодня оказалось больше 900. Однако это число меньше половины от всех ребят, посещавших детские сады до коронавируса. Тогда их насчитывалось 2500. В среднем один детский сад принял до 50 малышей, но были и исключения — часть учреждений приняли всего по 4 ребенка. Причина небольшого числа воспитанников в требовании к их родителям. Они должны предоставить в детский сад медицинскую справку, которая действительна в течение 3 дней.

«Прежде, чем прийти в детский сад, родители обязательно должны попасть в поликлинику к своему педиатру и получить разрешение от педиатра, что ребенок здоров и имеет право посещать детский сад. Это обязательное требование. Оно было всегда и сейчас сохраняется,»-сообщила Галина Попова.

Хотя требование было всегда, часть родителей на этот раз справку не получили. С одной стороны это связывают с влиянием карантина на работу поликлиник, с другой стороны — с желанием самих родителей оставить ребенка дома, пока риск заболеваемости максимально не снизится. Для тех детей, кого в дежурную группу все же привели, будут соблюдать требования к безопасности их здоровья. В целом это стандартные правила, которые немного изменились из-за карантина. Например, раньше не было четкой нормы, через сколько времени проводить проветривание помещения. Теперь оно есть — не меньше 15 минут, если дети находятся в комнате на протяжении часа. Увеличилось и число обязательных обработок дез.средствами дверных ручек, перил, подоконников и сантехники — с 1 до 2 ежедневно. Самих детей также оберегают от лишних контактов и разделяют на подгруппы.

«У нас предусмотрены занятия по подгруппам. Если, например, 15 детей пришло 8 занимаются с воспитателем, 7 – остаются с помощником воспитателя в приемной или в спальне. Она там книгу может почитать, методические игры поиграть, игры малой подвижности привести. Пока дети ждут воспитателя. Потом подгруппы меняются и тоже самое с другой подгруппой такое же занятие проводится,»- сказала руководитель сектора.

Режим своей работы детские сады не изменили. Но теперь родных просят приводить детей раньше. Прием начинает вестись уже с 7 утра. Дополнительное время перед началом занятий нужно, чтобы воспитатель или медработник провел ребенку замер температуры и уточнил всю необходимую информацию о возможном заболевании. Если у ребенка диагностируют кашель или насморк, то в дежурную группу он в этот день не попадет. Также родителей просят сообщать воспитателям накануне, что они собираются привести ребенка в детский сад. Это нужно, чтобы соблюдать предельное число воспитанников в дежурных группах.

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