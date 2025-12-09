До недавнего времени в колонии №38 в Костанае были трудоустроены лишь около половины из тысячи осужденных. Для создания дополнительных рабочих мест ещё для 150 человек на территории учреждения построили две новые производственные площадки.

Строительство модульных зданий площадью по 450 квадратных метров каждое началось в сентябре, а уже в декабре состоялось их торжественное открытие.

Поддержка проекта из областного бюджета

По словам председателя Костанайского областного маслихата Сайлаубека Ещанова, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке депутатского корпуса и выделению средств из областного бюджета.

Он отметил, что депутаты осознавали значимость проекта для развития инфраструктуры и производственных возможностей департамента уголовно-исполнительной системы и поддержали финансирование строительства.

Труд как средство исправления и адаптации

Заместитель прокурора Костанайской области Жанибек Бакаев подчеркнул, что труд осуждённых традиционно является одним из ключевых инструментов их исправления.

По его словам, важную роль играет и оплата труда: она позволяет осужденным возмещать причинённый ущерб, формировать личные сбережения, а также оказывать материальную помощь семьям. Более 90% осуждённых колонии №38 — жители Костанайской области, и приобретённые трудовые навыки вместе с финансовой подушкой помогут им легче адаптироваться после освобождения, что напрямую влияет на снижение рецидивной преступности.

Осужденные строили — осужденные будут работать

На строительстве новых зданий уже были задействованы 50 осуждённых. Теперь именно они получат рабочие места в цехах, которые оборудуют в возведённых ими же помещениях.

Один из осужденных, рудничанин Арман Туртаев, рассказал, что планирует трудиться весь оставшийся срок — год и восемь месяцев до освобождения. Он отмечает, что появление новых объектов даёт возможность получить стабильную работу и зарплату, с помощью которой можно поддерживать родственников.

По его словам, стартует он разнорабочим, но после запуска производств намерен освоить профессию и устроиться на конкретную должность, чтобы и дальше развиваться в выбранном направлении.

Финансовый эффект и перспективы

На строительство модульных зданий и создание новых рабочих мест из бюджета было выделено 100 млн тенге. В учреждении отмечают, что даже при прежних производственных мощностях колонии удалось погасить судебные иски к осужденным на сумму около 180 млн тенге.

С расширением производственной базы здесь рассчитывают не только увеличить объемы выплат по искам, но и повысить уровень занятости осужденных, их профессиональную подготовку и готовность к возвращению в общество после освобождения.