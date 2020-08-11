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В Костанайской области мужчина умер от ударов по голове

Фото из открытых источников

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Происшествие случилось в Сарыкольском районе. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

В поселке Сарыколь 37-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес удары по голове 41-летнему потерпевшему.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство», — сообщили в областном ведомстве.

Подозреваемый задержан.

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