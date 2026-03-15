В Костанайской области в 7:00 начали работу 717 избирательных участков. Голосование проходит во всех городах и районах региона.
Жители области могут прийти на участки и сделать свой выбор в течение дня. Голосование продлится до 20:00.
По информации ответственных органов, все избирательные участки региона полностью готовы к проведению голосования. На местах организована работа комиссий, а также присутствуют наблюдатели, следящие за соблюдением процедуры.
Гражданам напоминают, что для участия в голосовании необходимо иметь при себе удостоверение личности.
