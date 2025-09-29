 Ya Metrika Fast
В Костанайской области назначен прокурор

— Сегодня, 17:12
Изображение для новости: В Костанайской области назначен прокурор

Фото взято с сайта bizmedia.kz/baigenews.kz

Умиралиев Жандос Жанибекович распоряжением Главы Государства назначен первым заместителем Генерального Прокурора.

По согласованию с Президентом приказами Генерального Прокурора назначены прокуроры:

  • Западно-Казахстанской области — старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
  • Мангистауской области — старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.

Также по согласованию с Главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:

  • Ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
  • Главным транспортным прокурором Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
  • Прокурором Атырауской области Басшыбаев Мадияр Бекенович;
  • Прокурором Жамбылской области Абилов Берик Ракатович;
  • Прокурором области Жетысу Жумаканов Бауыржан Альбертович;
  • Прокурором Костанайской области Сексембаев Марат Исламханович;
  • Прокурором Павлодарской области Байшулаков Алмат Муратович;
  • Прокурором Восточно-Казахстанской области Сулейменов Тимур Каирбекович.


