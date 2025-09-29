Умиралиев Жандос Жанибекович распоряжением Главы Государства назначен первым заместителем Генерального Прокурора.
По согласованию с Президентом приказами Генерального Прокурора назначены прокуроры:
- Западно-Казахстанской области — старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
- Мангистауской области — старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.
Также по согласованию с Главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:
- Ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
- Главным транспортным прокурором Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
- Прокурором Атырауской области Басшыбаев Мадияр Бекенович;
- Прокурором Жамбылской области Абилов Берик Ракатович;
- Прокурором области Жетысу Жумаканов Бауыржан Альбертович;
- Прокурором Костанайской области Сексембаев Марат Исламханович;
- Прокурором Павлодарской области Байшулаков Алмат Муратович;
- Прокурором Восточно-Казахстанской области Сулейменов Тимур Каирбекович.
