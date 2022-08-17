В Костанайской области не могут закончить ремонт дорог. Нет битума

В Костанайской области дорожники бьют тревогу: из-за отсутствия битума они не могут укладывать асфальт. Но сроки горят, и подрядчик рискует попасть под штрафные санкции, сообщил «31 канал».

Посредников между дорожниками и нефтеперерабатывающими заводами убрали, но из-за этого сложился дефицит. Обращения во все инстанции дело с мертвой точки не сдвинули, и тогда руководство фирмы-подрядчика решило обратиться к президенту страны, передает informburo.kz

«Наше предприятие простаивает уже более 30 дней из-за отсутствия битума, – заявил директор ТОО «АБЗ плюс» Николай Лобанов. – На нашем предприятии 500 человек, более месяца мы без работы. Не знаем, чем дальше платить людям зарплату, это сокращение рабочих мест и крах предприятию.

Если проблему не решить, рабочие останутся без заработка, а регион — с разбитой дорогой республиканского значения. По словам подрядчика, «КазАвтоЖол» утвердил заявки, но отгрузки нет. Там же в свою очередь сообщают, что благодаря их работе и за счёт механизма без посредников между заводом и конечным потребителем удалось снизить цену на битум.

«К примеру, на сегодняшний день тонна битума стоит 105 тысяч тенге, это в рамках проработанного АО «КазАвтоЖол» механизма. Кроме того, важно отметить, что объемы производства битума не зависят от нашего акционерного общества – этот вопрос находится в компетенции иных уполномоченных органов», – лишь так смогла прокомментировать проблему пресс-секретарь национальной компании «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

В акимате Костанайской области сообщили, что производители битума уклоняются от заключения договоров о прямых поставках.

«Договора на поставку дорожного битума с заводами-изготовителями напрямую не заключали в связи с тем, что заводы уклоняются от заключения договора, – объяснили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – Подрядные организации вынуждены заключать договора на поставку с посредниками, которые, в свою очередь, на постоянной основе подымают стоимость за оказанную услугу и стоимость самого дорожного битума, что, в итоге, приводит к удорожанию реализации проектов автодорожной отрасли».

Не объяснили в акимате только то, что для решения этой проблемы они сделали, и в какие инстанции стучались, чтобы регион не остался с разрытыми дорогами.

Трасса Алматы – Екатеринбург, на которой встали ремонтные работы, приграничная, а это уже напрямую скажется на грузопотоке между странами.