По состоянию на 21:00 22 января 2026 года в Костанайской области введены временные ограничения движения на ряде автомобильных дорог общего пользования. Меры приняты в связи с ухудшением погодных условий, в том числе значительным понижением температуры воздуха.
Ограничения касаются дизельного и общественного видов транспорта.
Республиканские автомобильные дороги
Ограничено движение на следующих участках:
- KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — км 8–232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
- KAZ-03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (обход) – граница РФ (п.п. Кайрак)» — км 555–729 (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области);
- KAZ-03 — км 418–539 (от г. Костанай до п. Карабалык);
- KAZ-13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 340–377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области);
- KAZ-18 «Костанай – Мамлютка» — км 180–403 (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области);
- KAZ-19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — км 234–501 (от границы Актюбинской области до г. Рудный).
Областные автомобильные дороги
Ограничения движения введены на следующих направлениях:
- Узунколь – Сарыколь (0–79 км);
- Сарыколь – Большие Дубравы (0–56 км);
- Красная Пресня – Звериноголовское (0–53 км);
- Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка (0–46 км);
- Рудный – Качар – Федоровка (0–82,7 км);
- Аулиеколь – Жалдама (0–257 км);
- Аркалык – Торгай (0–287,9 км);
- Караменды – Раздольное – Аралколь (0–128 км);
- Житикара – Камысты – Ливановка (56–73 км);
- Костанай – Введенка (8–97 км);
- Аулиеколь – Диевка – Косагал – Раздольное (0–130 км);
- Карасу – Большая Чураковка (0–114,1 км);
- Койбагор – Карасу – Севастопольское (0–124 км);
- Адаевка – Уркаш – Аралколь (0–110 км).
Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
