В Костанайской области овощеводы не могут отправить технику в поля

В овощеводческом хозяйстве Терра приступить к уборке урожая они должны были еще в конце августа, но из-за осадков смогли выйти в поля спустя почти две недели.

Как итог — серьезное отставание от графика.

«Погода у нас аномальная. заглядывал в архив погоды получается только один год 1931 года из трех лет, а архив у нас ведется с 1902 года, три года в августе осадки превышали 100 миллиметров, вот у нас сейчас второе значение в Костанае — 104 миллиметров, а у нас на полях за август месяц до 130», — сообщил директор ТОО «Терра» Владимир Семейкин.

Первым делом сейчас в хозяйстве запасаются семенами, и поэтому картофель на продажу почти не отправляют. По словам Владимира Семейкина, уборочная идет очень тяжело, темпы очень низкие, техника в полях идет с трудом. Что касается качества овощей, то пока, отмечает глава хозяйства, картофель из-за осадков серьезно не пострадал.

«Пока критического я не вижу для качеств картофеля, картофель -то тот, который не в ямках, где скапливается вода, задохнулся, более менее нормальный, то есть пока чисто темпы работы, время», — говорит директор ТОО.

При этом прогноз погоды для сельхозтоваропроизводителей не утешительный, уже завтра в регионе вновь начнутся осадки, которые затянутся на всю будущую неделю. А в Терре смогли убрать только 10 процентов от посевной площади, выделенной по картофель.

Костанайские овощеводы сейчас точно не могут сказать, когда уборочную они завершат. Они пользуются сейчас любыми погожими днями, чтобы заполнить контейнеры.

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