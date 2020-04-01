В Костанайской области ожидается интенсивное таяние снега

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области на период с 1 по 4 апреля, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным филиала РГП «Казгидромет» в связи с прогнозом повышения температурного фона и выпадением осадков, преимущественно дождь, в период с 1 по 4 апреля в Костанайской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках», — говорится в штормовом предупреждении.

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