Более ста диких уток остались зимовать на Тоболе в Костанае
На реке Тобол в черте Костанай этой зимой остались более ста диких уток. Ситуация вызывает...
Днем на севере и западе региона пройдет снег. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области — около 22 мороза.
Днем ожидается 15–20 градусов ниже нуля, на западе области — до 10 мороза.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 25–27 градусов мороза, днем — до 15–17 градусов ниже нуля.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.