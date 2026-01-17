Днем на севере и западе региона пройдет снег. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области — около 22 мороза.

Днем ожидается 15–20 градусов ниже нуля, на западе области — до 10 мороза.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 25–27 градусов мороза, днем — до 15–17 градусов ниже нуля.

Более ста диких уток остались зимовать на Тоболе в Костанае На реке Тобол в черте Костанай этой зимой остались более ста диких уток. Ситуация вызывает...

В Костанае клуб моржей за год вырос до 500 участников В Костанай продолжает активно развиваться клуб любителей зимнего плавания. Если около года назад в объединении...

В Костанайской области пресечено незаконное культивирование наркосодержащих растений Сотрудники управление по противодействию наркопреступности выявили и пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в район...