Накануне в Астана прошло заседание правительства под председательством премьер-министра Олжас Бектенов. О результатах работы в сфере жилищного строительства доложил аким Костанайская область Кумар Аксакалов.

По его словам, в 2025 году в регионе планировалось построить 500 тысяч квадратных метров жилья, однако этот показатель удалось перевыполнить. В итоге в эксплуатацию введено 517 тысяч квадратных метров, что составляет 5 420 квартир.

В 2026 году в области планируют увеличить объемы строительства — ожидается ввод 520 тысяч квадратных метров жилья. При этом новые дома возводятся не только в городах, но и впервые в районных центрах.

Поддержка нуждающихся в жилье

В прошлом году для граждан, нуждающихся в жилье, было приобретено 548 арендных квартир на сумму 7,5 млрд тенге.

Жители региона также активно пользуются льготными программами кредитования через Отбасы банк.

Программа для молодежи

Для обеспечения жильем молодых специалистов реализуется программа «Костанай жастары». За последние три года по ней выдано 344 займа на общую сумму около 5 млрд тенге.

В текущем году планируется дополнительно выдать кредиты почти на 2 млрд тенге.

Новые жилые дома

Кроме того, в 2026 году в регионе планируется построить 34 многоквартирных жилых дома. Это позволит увеличить объем доступного жилья и продолжить развитие жилищного строительства в области.

