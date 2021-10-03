В Костанайской области планируют создать IT- ассоциацию

Она подразумевает объедение всех компаний региона, связанных с информационными технологиями. Плюсы в этом видят, как работники этой сферы, так и управление информатизации. Главное преимущество — это удешевление стоимости проектов, а также возможность за счет государственной поддержки экономить средства при развитии новых проектов.

Первым шагом на пути создания IT-ассоциации стала встреча с руководством управления информатизации и представителями компаний из этой сферы. По словам руководителя управления, IT-компаниям необходима государственная поддержка для создания благоприятных условий их развития, а государство готово им помочь в этом.

«Кто-то например занимается в направлении ЖКХ, кто-то занимается в направлении с\х, поэтом у мы хотим в рамках программы цифровой Казахстан сделать какой-то единый подход если мы идем в рамках смарт сити, в рамках умного города, значит какие-то фирмы должны в одном русле, в одном направлении двигаться. Если идем в цифровизации с\х мы должны консолидировать эти фирмы все, кто в с\х и направить их в нужное русло. Наша задача сегодня такая»,- отметил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев.

Ирина Сулименко директор компании, которая занимается разработкой и созданием программного обеспЕчения сельскохозяйственных предприятий. По ее мнению в регионе в IT сфере есть несколько проблем, но создание ассоциации, поможет их решить.

«В целом, проблемы в IT в первую очередь, то, что квазигосударственные компании образовывают компании, тем самым забирают проекты у частного бизнеса. Это касается не только нашего города, но и страны в целом. Еще один большой вопрос, который в принципе всех отраслей касается — это кадры, нехватка кадров. Мы например много лет являемся филиалом кафедры Костанайского государственного университета, тем самым себе кадры подготавливаем, но этого мало»,- говорит директор ТОО «Кас Консалтинг» Ирина Сулименко.

Для решения проблем с финансированием проектов IT-отрасли в Казахстане создан Astana Hub — международный технопарк IT- стартапов. Его участниками уже стали 400 казахстанских компаний, которые получают налоговые преференции: освобождение от уплаты налогов, уплаты КПН, НДС на импорт товаров и другие льготы.

«Мы надеемся объединить усилия в первую очередь для создания кадров, и еще один немаловажный вопрос, объединения, ну чтобы нас знала наша власть, знала, что эти проекты можно отдавать сюда, знало бизнес сообщество, что есть IT компании в области и в то же время объединение ресурсов больших крупных проектов, потому что сила в командах», — подчеркнула Сулименко.

Эта была первая встреча, таких будет еще несколько. А решение примут на совместном совещании с участием министерства цифрового развития, IT фирм, палаты предпринимателей «Атамекен», а также образовательных учреждений области в сфере IT образования.

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