В Костанайской области подорожало подсолнечное масло

В Казахстане, и в Костанайской области в том числе, подскочили цены на растительное масло. Причем в среднем по стране почти на 15 процентов. Как отмечают эксперты, причин роста цен несколько: во-первых, подорожало казахстанское и импортное сырьё для производства подсолнечного масла, во-вторых, образовался дефицит семян подсолнечника на внутреннем рынке

Согласно официальным данным, средняя цена литра растительного масла в Костанайской области составляет 464 тенге — это на 6,2 процента выше, чем было в начале года. Такую информацию предоставили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений. В прошлом году литр растительного масла в это время года стоил 437 тенге.

«Причина — рост стоимости сырья, почти в два раза, подсолнечник подорожал. Так же имеет место рост экспорта в 4 раза, в прошлом году мы отправили 2,2 тыс. тонны, а сейчас уже 8,8 тыс. тонн. Отправляем, в основном, в Китай, Таджикистан. Также повлияло и сокращение импорта российского масла»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабаева.

Цены на растительное масло подскочили во всем Казахстане. Согласно статданным, в среднем на 14,6% или 64 тенге. Причины те же — удорожание казахстанского и импортного сырья, дефицит семян и рост экспорта за рубеж. Хотя минувшей весной Казахстан вводил запрет на вывоз подсолнечного масла и семян подсолнечника. На изменение стоимости сказалось сокращение импорта подсолнечного масла из России, где цены на него тоже серьезно выросли. В управлении сельского хозяйства надеются, что ситуация стабилизируется с помощью местных предприятий по производству растительного масла. Их в регионе 8.

«В среднем область производит 15 -16 тыс. тонн масла растительного. Потребность чуть больше 10 тыс. тонн. В принципе, мы закрываем потребность области, но также присутствует на рынке российское масло, завозится импортное. Но у нас сократился импорт на 21 процент»,- пояснила Жанар Балтабаева.

Надежда есть и на социально-предпринимательскую корпорацию «Тобол», которая уже сейчас, как отмечают чиновники, делает торговые интервенции по растительному маслу в магазины по цене 397 тенге за литр. В Костанае подсолнечное масло из стабфонда можно купить в 4 супермаркетах «Раузет сауда». В них литровая бутылка масла стоит 388 тенге. По словам представителей управления сельского хозяйства, СПК «Тобол» сегодня ведет дополнительный закуп растительного масла.

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