В Костанайской области полицейские помогли иностранному водителю, съехавшего в кювет

Полицейские Федоровского района помогли водителю фуры из Узбекистана, съехавшего в кювет.

ДТП произошло 26 октября на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург около села Федоровка. Водитель грузового транспорта ехал из города Уфа в Ташкент, вез товары народного потребления. 52-летний мужчина в связи погодными условиями не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

— На место проишествия прибыли капитан полиции Жаслан Досанбаев и старший лейтенант Джамбул Бегов. Полицейские нашли спецтехнику, расчистили дорогу и вытащили грузовик на проезжую часть, — пояснил начальник ОП Федоровского района полковник полиции Александр Елисеев.

Автовладелец поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь в сложной ситуации.

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