В Костанайской области завершились масштабные поиски пропавшей 14-летней девочки с особенностями развития. Ребёнка, ушедшего из дома в селе Успеновка Фёдоровского района, удалось найти живой и невредимой — усилиями сотен людей, среди которых были полицейские, спасатели, волонтёры, военнослужащие и неравнодушные сельчане. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Вечером 24 сентября в отдел полиции Фёдоровского района обратилась встревоженная мать с заявлением о пропаже дочери. Женщина сообщила, что девочка, страдающая с рождения нарушением речи и умственной отсталостью, ушла из дома в неизвестном направлении. Ребёнок покинул дом в пижаме и был легко одет, что значительно осложнило поиски с учётом вечерней прохлады и погодных условий. На место незамедлительно были стянуты все экстренные службы. По тревоге подняли сотрудников полиции, ДЧС, кинологов со служебными собаками, волонтёров добровольных поисково-спасательных отрядов «Регион 10», «Барс», «ДОС», а также к поиску подключились учителя, представители акимата и жители села.

«Всего ночью в поисках участвовали около 300 человек, прочёсывая село, прилегающие поля и лесопосадки. К пяти часам утра в поисковую операцию были дополнительно привлечены силы из Костаная, Костанайского района и Рудного. По тревоге подняли 100 военнослужащих воинской части 66/97. Утром к поискам подключилось уже более 500 человек, использовались беспилотные летательные аппараты, задействованы тепловизоры и техника. Несмотря на территорию, охватывающую десятки гектаров, поиски не прекращались ни на минуту. Около 8 часов утра в двух километрах от села, при прочёсывании лесополосы, группа из четырёх полицейских заметила девочку. При виде людей она сначала попыталась убежать, но затем остановилась и самостоятельно вышла к сотрудникам полиции. Спустя считанные минуты девочку благополучно вернули её матери», — сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает родителям об ответственности за безопасность своих детей.

«Уважаемые родители! Пожалуйста, будьте внимательны. Не оставляйте детей без присмотра, особенно если они имеют особенности развития. Объясняйте им, как вести себя в экстренных ситуациях, следите за их маршрутом, регулярно поддерживайте связь. В случае пропажи ребёнка немедленно обращайтесь в полицию — время имеет решающее значение.», – подчеркнули в ДП Костанайской области.

Прогулка в Костанае закончилась для женщины травмой и судебным разбирательством Костанайский городской суд удовлетворил иск и обязал ответчика возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального...

Сколько раз школы могут продлить трудовой договор с учителем-пенсионером в Казахстане Директора школ могут продлевать трудовые договоры с учителями пенсионного возраста не более двух раз. Об...