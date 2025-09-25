 Ya Metrika Fast
В Костанайской области полицейские вернули матери пропавшую девочку

— Сегодня, 09:57
Изображение для новости: В Костанайской области полицейские вернули матери пропавшую девочку

Фото ДП области

В Костанайской области завершились масштабные поиски пропавшей 14-летней девочки с особенностями развития. Ребёнка, ушедшего из дома в селе Успеновка Фёдоровского района, удалось найти живой и невредимой — усилиями сотен людей, среди которых были полицейские, спасатели, волонтёры, военнослужащие и неравнодушные сельчане. Об этом сообщает пресс-служба ДП области. 

Вечером 24 сентября в отдел полиции Фёдоровского района обратилась встревоженная мать с заявлением о пропаже дочери. Женщина сообщила, что девочка, страдающая с рождения нарушением речи и умственной отсталостью, ушла из дома в неизвестном направлении. Ребёнок покинул дом в пижаме и был легко одет, что значительно осложнило поиски с учётом вечерней прохлады и погодных условий. На место незамедлительно были стянуты все экстренные службы. По тревоге подняли сотрудников полиции, ДЧС, кинологов со служебными собаками, волонтёров добровольных поисково-спасательных отрядов «Регион 10», «Барс», «ДОС», а также к поиску подключились учителя, представители акимата и жители села.

«Всего ночью в поисках участвовали около 300 человек, прочёсывая село, прилегающие поля и лесопосадки. К пяти часам утра в поисковую операцию были дополнительно привлечены силы из Костаная, Костанайского района и Рудного. По тревоге подняли 100 военнослужащих воинской части 66/97. Утром к поискам подключилось уже более 500 человек, использовались беспилотные летательные аппараты, задействованы тепловизоры и техника.  Несмотря на территорию, охватывающую десятки гектаров, поиски не прекращались ни на минуту. Около 8 часов утра в двух километрах от села, при прочёсывании лесополосы, группа из четырёх полицейских заметила девочку. При виде людей она сначала попыталась убежать, но затем остановилась и самостоятельно вышла к сотрудникам полиции. Спустя считанные минуты девочку благополучно вернули её матери», — сообщили в ведомстве.

Изображение 1 для В Костанайской области полицейские вернули матери пропавшую девочку

Фото ДП области

Полиция напоминает родителям об ответственности за безопасность своих детей.

«Уважаемые родители! Пожалуйста, будьте внимательны. Не оставляйте детей без присмотра, особенно если они имеют особенности развития. Объясняйте им, как вести себя в экстренных ситуациях, следите за их маршрутом, регулярно поддерживайте связь. В случае пропажи ребёнка немедленно обращайтесь в полицию — время имеет решающее значение.», – подчеркнули в ДП Костанайской области.



