В Костанайской области предприниматель реализовал бизнес-проект с пользой для сельских жителей

Цех по производству дымоходных труб для газового отопления в селе Камысты открылся в феврале этого года. Необходимость такого предприятия назрела давно. С 2011 года в Камыстинском районе полным ходом ведётся газификация жилых и общественных объектов.

«Наш именно райцентр уже на 95% газифицирован. Количество дворов порядка полутора тысяч. И у меня возникла идея. Мониторил я и соседние регионы, что есть большая потребность и в перспективе она не разовая, ни на год и ни на два, а на многие года», — говорит индивидуальный предприниматель Жанат Баймурзин.

Поданную Жанатом Баймурзиным заявку, одобрили в ноябре 2020 года, в декабре начинающий предприниматель получил грант в 5 млн тенге, а уже в феврале этого года приобрел необходимые станки для производства. Оборудование приобретено за счет средств гос программы «ДКБ 2025». В эту программу были внесены изменения и дополнения. Увеличилась сумма гранта финансирования с 3 до 5 миллионов тенге. Для качества и быстроты производства предприниматель нанял и обучил двух работников.

«Несмотря даже на то, что сейчас экономически нестабильный период, в связи с пандемией, но, однако, государство идет на такие шаги, то есть увеличивает финансирование. Плюс сейчас у нас в связи с внесением изменений по «Дорожной карте бизнеса 2025» сейчас у нас идут экспресс-займы», — говорит Баймурзин.

В Камыстинском районе зарегистрировано почти полтысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, из них около 400 — действующие. А такой пример успешного бизнеса, как деятельность предпринимателя Баймурзина, для многих жителей, стал толчком для активных действий. По информации отдела предпринимательства, заявки на получение гранта подали ещё два претендента, и несколько кандидатов находятся на стадии сбора документов.

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