Сотрудники управление по противодействию наркопреступности выявили и пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в район имени Беимбета Майлина. Для поиска фитолаборатории к оперативным мероприятиям были привлечены кинологи со служебно-розыскными собаками.

В результате задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в выращивании конопли. При санкционированном обыске по месту его проживания полицейские изъяли семена каннабиса, вещество растительного происхождения со специфическим запахом, шесть горшков с грунтом, фитолампу, а также шесть кустов растений, предположительно содержащих наркотические вещества.

Как сообщила Асемгуль Ерденова, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, по результатам судебно-химической экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами. В общей сложности из незаконного оборота изъято почти пять килограммов каннабиса, а также небольшие количества готовых к употреблению марихуаны и гашиша .

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что задержанный сам употребляет каннабиноиды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Проводятся следственные действия. В соответствии с законодательством подозреваемому может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что это не первый подобный случай в районе имени Беимбета Майлина. В июне прошлого года здесь был задержан 57-летний местный житель с 25 кустами конопли общим весом 15 килограммов, а в июле аналогичное преступление выявили в селе Береговое.

Департамент полиции Костанайской области напоминает: выращивание, хранение и распространение наркотических средств, в том числе в «домашних» условиях, является уголовно наказуемым деянием и влечёт серьёзные правовые последствия.

