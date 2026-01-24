На юге региона 25 января ожидается небольшой снег. На западе, севере и юге области местами будет наблюдаться туман.
Ветер северный, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью по области составит 30–35 градусов мороза, на юге — 20–25 градусов ниже нуля.
Днём столбики термометров опустятся до 23–28 градусов мороза, на юге области — до 14–19 градусов ниже нуля.
В Костанай ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 33–35 градусов мороза, днём — 26–28 градусов ниже нуля.
