В Костанайской области активно совершенствуют инфраструктуру хранения овощей и картофеля. На сегодняшний день в регионе функционируют 62 специализированных хранилища общей вместимостью более 87 тысяч тонн. Благодаря этому почти 80% урожая закладывается на хранение, что позволяет обеспечивать жителей области свежими продуктами в межсезонье — с ноября по июнь.

Новые проекты и господдержка

По словам главного специалиста управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Кенже Жумандыкова, в ближайшие годы планируется строительство трёх новых хранилищ — в Алтынсаринском, Амангельдинском и Костанайском районах.

«Тем сельхозпроизводителям, которые построят хранилища вместимостью более тысячи тонн, государство возместит до 50% затрат», — отметил он.

Опыт местных фермеров

Одним из тех, кто развивает это направление, стал предприниматель Эльман Бекиров из Костанайского района. Его хозяйство располагает четырьмя оборудованными овощехранилищами, где каждая культура хранится по отдельной технологии. Однако, как признается фермер, существующих складских площадей недостаточно.

«Сейчас можем хранить 6,5 тысячи тонн, а урожай в этом году ожидается около 13 тысяч тонн. Приходится арендовать дополнительные помещения, но это не всегда возможно», — рассказал он.

Новые инвестиции в хранение

В рамках государственного инвестиционного проекта предпринимателю выделен земельный участок под строительство нового овощехранилища объемом 5 200 тонн. После завершения строительства он планирует подать документы на получение государственной субсидии.

Согласно изменениям, внесённым в 2023 году, теперь при строительстве хранилищ с холодильным оборудованием возмещается до 50% затрат, а с системой вентиляции — до 40%.

«Холодильный склад позволит сохранять продукцию до межсезонья. Это поможет избежать подорожания овощей, ведь тогда мы сможем продавать свою продукцию, не дожидаясь импорта из других регионов и стран», — пояснил Бекиров.

Перспективы развития

По данным управления сельского хозяйства, на рассмотрении находятся две новые заявки на субсидирование проектов общей стоимостью более 216 миллионов тенге. Власти отмечают, что развитие сети современных хранилищ позволит стабилизировать цены на продукты, снизить зависимость от поставок из других регионов и обеспечить продовольственную безопасность области.

