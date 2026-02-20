В Костанайской области зафиксирован рост заболеваемости корью. По данным санитарных служб, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 140 случаев инфекции.
Большинство заболевших — непривитые дети в возрасте до пяти лет. Так, 47 детей не получили вакцинацию из-за недостижения прививочного возраста, 14 — по медицинским противопоказаниям, ещё 46 случаев связаны с добровольным отказом родителей от иммунизации.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Костанае — 72 случая, а также в Аркалыке — 33 случая.
Введены дополнительные меры
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране временно отстраняют непривитых детей от посещения детских садов и школ при выявлении случаев кори. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова. Документ вступил в силу 19 февраля.
Согласно постановлению, управления образования обязаны контролировать уровень охвата детей профилактическими прививками — он должен составлять не менее 90%. В образовательных учреждениях необходимо проводить «утренний фильтр» для недопущения детей и сотрудников с признаками заболевания, а также информировать родителей о важности вакцинации.
Кроме того, при регистрации случаев кори предусмотрено временное отстранение непривитых детей от посещения учебных заведений.
Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля отмечали, что массовые отказы от прививок привели к снижению коллективного иммунитета. По данным ведомства, 59% заболевших корью детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.
Нацбанк предупредил казахстанцев о 5000-ых купюрах
Отстранение от занятий и новые требования к госпитализации: в Казахстане усилили меры из-за кори
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.