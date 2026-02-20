В Костанайской области зафиксирован рост заболеваемости корью. По данным санитарных служб, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 140 случаев инфекции.

Большинство заболевших — непривитые дети в возрасте до пяти лет. Так, 47 детей не получили вакцинацию из-за недостижения прививочного возраста, 14 — по медицинским противопоказаниям, ещё 46 случаев связаны с добровольным отказом родителей от иммунизации.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Костанае — 72 случая, а также в Аркалыке — 33 случая.

Введены дополнительные меры

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране временно отстраняют непривитых детей от посещения детских садов и школ при выявлении случаев кори. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова. Документ вступил в силу 19 февраля.

Согласно постановлению, управления образования обязаны контролировать уровень охвата детей профилактическими прививками — он должен составлять не менее 90%. В образовательных учреждениях необходимо проводить «утренний фильтр» для недопущения детей и сотрудников с признаками заболевания, а также информировать родителей о важности вакцинации.

Кроме того, при регистрации случаев кори предусмотрено временное отстранение непривитых детей от посещения учебных заведений.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля отмечали, что массовые отказы от прививок привели к снижению коллективного иммунитета. По данным ведомства, 59% заболевших корью детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.

За убийство жены и сына получил пожизненное лишение свободы житель Костанайской области Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении жителя села Аманкарагай, обвиняемого в...

Нацбанк предупредил казахстанцев о 5000-ых купюрах Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня в 2025 году выявил 206 поддельных денежных...