В международном аэропорту «Костанай» имени Ахмета Байтурсынұлы запустили в эксплуатацию телескопический трап. Пассажиры уже начали пользоваться новой инфраструктурой, хотя изначально ввести её в работу планировали ещё в 2023 году.
Сроки запуска неоднократно переносились из-за финансовых споров между генподрядчиком и субподрядчиком, которые решались в судебном порядке. Теперь телетрап работает, но, как уточнили в аэропорту, он будет использоваться только при обслуживании крупных авиалайнеров.
Председатель правления аэропорта Аскар Бекбосынов отмечает, что такие конструкции особенно важны для северных регионов:
«Я считаю, что во многих аэропортах Казахстана необходим телескопический трап там, где обслуживают большие самолёты. Во-первых, северные регионы – холодно, зима», – сказал он.
По его словам, при одновременном прибытии двух рейсов приоритет в использовании телетрапа, скорее всего, будут отдавать международным направлениям.
Первый рейс с использованием телескопического трапа аэропорт обслужил 9 декабря – его апробировали пассажиры, прилетевшие из Алматы. Сегодня через него уже осуществляется посадка и высадка на утренние рейсы Костанай–Астана.
Путешественники положительно оценивают нововведение.
«Летаю раз в месяц. Конечно, удобнее пройти через трап, чем стоять в автобусе и толпиться», – поделилась одна из пассажирок.
Другой костанайец отметил, что посадка и высадка стали быстрее и комфортнее, а сам телетрап «давно пора было запустить».
Руководство воздушной гавани связывает запуск телетрапа с более широкими планами развития.
