В Костанайскую область привезут пояс Пресвятой Богородицы

С 13 по 15 октября в Костанайской епархии будет находиться пояс Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает информационный отдел Костанайской епархии.

В рамках визита Главы Православной Церкви Казахстана в Костанайскую епархию будет доставлен ковчег с поясом Пресвятой Бородицы.

Приложиться к поясу можно будет: 13 октября

В Константино-Еленинском кафедральном соборе г.Костаная (ул.Алтынсарина, 206) с 18:00 часов до 00:00 часов.

В 18:00 — Торжественная встреча святыни.

14 октября — Праздник покрова Пресвятой Богородицы

В Иоанно-Богословском кафедральном соборе г.Рудный (Парковая, 55) с

08:00 до 00:00 часов.

В 08:00 — Торжественная встреча святыни и Литургия, которую возглавит

Глава Православной Церкви, Митрополит Астанайский и Казахстанский

Александр.

15 октября

В Константино-Еленинском кафедральном соборе г.Костаная (ул.

Алтынсарина, 206) с 08:00 до 17:00 часов.

В 08:00 — Торжественная встреча святыни и Литургия, возглавит Глава

Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский

Александр

Пояс Пресвятой Девы Марии– единственная сохранившаяся святыня ее земной жизни. Согласно Преданию, сама Богородица соткала его из верблюжьей шерсти и после Успения отдала его апостолу Фоме. В наши дни пояс разделён на несколько частей и верующие имеют возможность приложиться к нему в разных местах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.