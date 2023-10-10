В Костанайскую область привезут пояс Пресвятой Богородицы

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С 13 по 15 октября в Костанайской епархии будет находиться пояс Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает информационный отдел Костанайской епархии.
В рамках визита Главы Православной Церкви Казахстана в Костанайскую епархию будет доставлен ковчег с поясом Пресвятой Бородицы.
Приложиться к поясу можно будет: 13 октября
В Константино-Еленинском кафедральном соборе г.Костаная (ул.Алтынсарина, 206) с 18:00 часов до 00:00 часов.
В 18:00 — Торжественная встреча святыни.
14 октября — Праздник покрова Пресвятой Богородицы
В Иоанно-Богословском кафедральном соборе г.Рудный (Парковая, 55) с
08:00 до 00:00 часов.
В 08:00 — Торжественная встреча святыни и Литургия, которую возглавит
Глава Православной Церкви, Митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр.
15 октября
В Константино-Еленинском кафедральном соборе г.Костаная (ул.
Алтынсарина, 206) с 08:00 до 17:00 часов.
В 08:00 — Торжественная встреча святыни и Литургия, возглавит Глава
Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр
Пояс Пресвятой Девы Марии– единственная сохранившаяся святыня ее земной жизни. Согласно Преданию, сама Богородица соткала его из верблюжьей шерсти и после Успения отдала его апостолу Фоме. В наши дни пояс разделён на несколько частей и верующие имеют возможность приложиться к нему в разных местах.