В Костанае специалисты компании КТЭК начали применять современный прибор для инструментальной диагностики тепловых сетей — дефектоскоп. Компактное устройство помогает инженерам быстрее выявлять повреждения труб и оценивать состояние коммуникаций.
Новая установка позволяет точно определять места утечек и порывов. По словам специалистов, благодаря прибору уже удалось обнаружить 27 повреждений с точностью до двух-трёх метров.
Артём Зиненко, начальник теплового района ГКП «КТЭК»:
«Благодаря прибору уже выявлено 27 точных мест утечек-порывов с точностью до двух-трёх метров. Если раньше тепловые сети копали на одном участке и могли раскопать в двух или трёх местах, чтобы найти один порыв, то теперь благодаря прибору раскопки проводятся только в одном месте».
Недавно устройство помогло оперативно обнаружить внутриквартальный порыв на улице 1 Мая. Тогда под ограничение тепла попали несколько медицинских учреждений, включая перинатальный центр, первую поликлинику и областную больницу, а также пять жилых домов, педагогический университет и казахский драматический театр.
Специалисты отмечают, что дефектоскоп позволяет работать на опережение. Теперь планировать ремонт тепловых сетей можно не только по сроку эксплуатации труб, но и на основе точных диагностических данных.
Для работы с оборудованием в КТЭК создали отдельную группу инструментальной диагностики. Ежедневно специалисты обследуют несколько участков тепловых сетей. За три месяца таким образом удалось проверить около 25 километров трубопроводов.
В компании также обучили работе с новым оборудованием молодых специалистов. Среди них — 20-летняя инженер-теплотехник Ольга Коцарь, которая после окончания колледжа устроилась в КТЭК и теперь участвует в диагностике городских тепловых сетей.
В предприятии отмечают, что обновление технической базы и цифровизация процессов повышают интерес молодых специалистов к работе в коммунальной сфере.
