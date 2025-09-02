Казахстанцы могут в любое время обменять старые купюры номиналом 5000 тенге после выпуска новых, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает informburo.kz

По его словам, жителям страны нет нужды беспокоиться.

«Купюра не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем. То есть банки получают их от физических и юридических лиц, сдают нам в хранилище, которые во всех наших областных филиалах есть. Хоть через год, через два или три те, у кого старые 5000 остались, они могут прийти в областной филиал Нацбанка и сдать по такому же номиналу. Мы заберём старые банкноты и дадим новые. В этом никаких проблем нет», – сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

До 24 сентября 2025 года банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года будут являться законным платёжным средством и обязательными к приёму. После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.

Купюры номиналом 5000 тенге с новым дизайном серии «Сакский стиль» выпустили в декабре 2023 года. В массовое обращение новые банкноты поступили в марте 2024 года.

