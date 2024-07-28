В Минобороны Казахстана сделали заявление из-за атаки на Голанские высоты

Газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее число погибших выросло до 12 человек.

«Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется», — заверили в Министерстве обороны нашей страны.