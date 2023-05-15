В Минпросвещения обещали рассказать, принесло ли пользу продление учебного года

На брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова рассказала, что выяснять пользу продления учебного года на две недели будут после завершения учебы в школах, сообщает zakon.kz.

Этот учебный год был первым полноценным годом без дистанционного обучения. До этого казахстанские родители жаловались, что дети получали низкие оценки, особенно по точным наукам. Причину такой ситуации они видели в пандемии, которая негативно сказалась на качестве знаний, поскольку осваивать материал дистанционно было сложно.

В связи с этим прошлым летом в профильном ведомстве приняли решение продлить учебный процесс на две недели. Это было сделано в том числе и для того, чтобы дать учащимся больше времени на обучение и подготовку к экзаменам. Но, как отметила первый вице-министр, пока преждевременно говорить о каких-то результатах оценки качества знаний и о пользе продления учебного года.

«Решение о продлении до 36 недель принято. Говорить об итогах еще рано, потому что еще 15 мая. Учебный год еще идет. Мы будем подытоживать качество знаний. Будем также замерять. Поэтому об этом нам придется сказать чуть позже», — Шолпан Каринова.

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Она напомнила, что сейчас в школах используют критериальное оценивание — это учительская оценка, СОРы и СОЧи отслеживаются, в электронных журналах видны все оценки. Но есть и независимая оценка.

«Есть и независимая оценка. Это внешняя казахстанская оценка — мониторинг образовательных достижений обучающихся. Буквально 11 мая мы завершили эту процедуру. 25% организаций образования участвовало на данном мониторинге. Необходимые итоги мы предоставим в летний период», — сообщила Шолпан Каринова.

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