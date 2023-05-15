«Останутся без выпускного?». В Минпросвете ответили на жалобы школьников

Одиннадцатиклассники Казахстана пожаловались, что могут остаться без выпускного. Такая рассылка распространилась в мессенджерах. В Министерстве просвещения прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz.

В редакцию обратились 11-классники Шымкента. По их словам, в этом году им отменили празднование последнего звонка, после жалобы одного из родителей на непосильные расходы. По словам школьников, на жалобу родителя в Управлении образования Шымкента ответили сразу же — запретив всем ученикам отмечать долгожданное событие.

Руководитель Управления образования города Жанат Тажиева опубликовала пост у себя на странице в Facebook. В посте она поставила вопрос об отмене выпускных, ссылаясь на значительные траты.

«Жалобы продолжают поступать. Родители забронировали дорогие машины, воздушные шары, платные вертолеты и даже дачи. Какой в этом смысл? Все говорят, что это ради их ребенка. Что это за настроение? А кто ответит за безопасность детей? Думаю, пришло время для урока… Воспоминания о счастливых школьных моментах и время, проводимое с учителями. Разве это не тоже отличное воспитание?», — задалась вопросом руководитель Управления образования города.

Кроме того в Казахстане завирусилась рассылка о том, что в школах запрещены торжественные линейки в честь окончания учебного года и празднования любых форматов.

Отвечая на вопрос корреспондента на брифинге СЦК, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова встала на защиту школьников, отметив, что ведомство полностью поддерживает все школьные традиции о проведении последних звонков.

«Традиционно и в прошлые годы и всегда, по проведению мероприятий организация образования сама принимала решение. В этом году такой же подход остается. Конечно же родители вопросы задают, поэтому Управление образования уже ответили им. Но в целом сейчас официальная позиция такая — мы поддерживаем традиции, которые проводятся в школах. Поэтому тот формат, который был и ранее, он сохраняется. С учетом всех мер, которые должны применяться в таких случаях», — прокомментировала Каринова.

Тем не менее Каринова попросила учитывать мнение каждого родителя и ребенка.

«Есть один родитель и есть есть все родители в классе. Поэтому в классе решение принимается сообща, родительскими комитетами. Любое мнение родителя — его нужно обсудить. Поэтому эти обсуждения должны проводиться в самих классах — дети должны участвовать, родители должны участвовать. И школа, естественно. И принимать согласованное решение. О проведении школьных мероприятий принимается самой школой, если это выпускной, то с учетом мнения родителей, с учетом самих выпускников», — добавила Шолпан Каринова.

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