Министр внутренних дел РК приказом от 6 августа 2025 года внес изменения в Требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в заголовок и по тексту внесено дополнение: «Требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан».

Также указывается, что Требования к состоянию здоровья представляют собой определенные показатели (критерии) состояния здоровья, физического, психического состояния и развития, в соответствии с которыми определяются категории годности к службе кандидатов на службу, кандидатов на поступление в учебные заведения правоохранительных органов, органов гражданской защиты, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и

Государственной фельдъегерской службы РК (правоохранительные органы).

В Требованиях к состоянию здоровья приведены следующие обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе:

А – «годен(на) к воинской службе»; «годен(на) к службе___» (с указанием должности); «годен(на) к поступлению___» (с указанием наименования факультета и учебного заведения);

В – «ограниченно годен(на) к воинской службе»;

В-инд – годность к службе определяется индивидуально в формулировках «годен(на) к воинской службе» (либо «годен(на) с службе ____» с указанием должности) или «ограниченно годен(на) к воинской службе»;

Г – «подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием»;

Д – «негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время»;

Д-инд – годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках «ограниченно годен(на) к воинской службе» либо «негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время»;

Е – «негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета»;

ИНД — годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица;

НГ – «негоден(на) к службе ___» (с указанием должности); «негоден(на) к поступлению ___» (с указанием наименования факультета и учебного заведения); «негоден(на) к службе в правоохранительных органах (органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе)».

При вынесении годности к службе кандидатов и сотрудников подразделений ГФС по графе II, органов прокуратуры по графе III, антикоррупционной службы и СЭР ОФМ по графам I или III настоящих Требованиях к состоянию здоровья применяются формулировки «(не)годен(на) к службе в ГФС», «(не)годен(на) к службе в органах прокуратуры», «(не)годен(на) к службе в антикоррупционной службе по графе __» (с указанием графы), «(не)годен(на) к службе в СЭР ОФМ по графе ___» (с указанием графы).

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.

