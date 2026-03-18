Министерство внутренних дел Казахстана совместно с правоохранительными органами иностранных государств провело масштабную спецоперацию по пресечению транснациональной наркосхемы. Об этом сообщает Polisia.kz.

Как работала схема

По данным МВД, организаторы преступной сети находились за пределами страны. Через интернет, мессенджеры и социальные сети они распространяли объявления о «высокооплачиваемой работе».

Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков.

Координация осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли так называемыми наркокурьерами.

Задержания в регионах

В результате операции в 11 регионах Казахстана задержаны 40 человек.

Из них:

11 лиц арестованы за непосредственное участие в закладке наркотиков;

9 человек привлечены к административной ответственности и арестованы на 10 суток за употребление наркотических веществ.

Что изъяли

В ходе оперативных мероприятий изъяты:

синтетические наркотики;

компьютерная техника и смартфоны;

банковские карты;

электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Работа продолжается

Правоохранительные органы установили организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их задержанию и привлечению к ответственности продолжается.

Предупреждение МВД

В ведомстве напоминают, что за объявлениями о «лёгком заработке» часто скрываются преступные схемы наркобизнеса.

Борьба с вовлечением граждан в наркопреступность остаётся одним из приоритетных направлений работы полиции.

