В Нацбанке прокомментировали видео с 60-тысячной купюрой

Казахстанцы в социальных сетях обсуждают видео, на котором представлена купюра номиналом в 60 тысяч тенге.

В Нацбанке это видео назвали не соответствующим действительности, сообщает zakon.kz.

На видео в instagram мужчина держит в руках купюру номиналом в 60 тысяч тенге и говорит, что вышла новая купюра, которую ему дали на сдачу.

Между тем на запрос в Нацбанке ответили, что информация, распространенная в социальной сети о выпуске новой банкноты национальной валюты номиналом 60 000, не соответствует действительности.

В финрегуляторе пояснили, что выпуск нового номинала должен быть связан с объективными потребностями экономики страны.

«На текущий момент такой потребности не наблюдается. Таким образом, выпуск нового высшего номинала не планируется», – сказали в Нацбанке.

В Нацбанке также сообщили, что выпускают в обращение юбилейные, памятные банкноты и монеты разного номинала, посвященные историческим событиям, юбилейным и памятным датам в РК (к 20-летию Независимости Республики Казахстан, 15-летию введения национальной валюты тенге, 7-м зимним Азиатским играм 2011 года и т.д.) с ограниченными тиражами.

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